“Se non rinnovo, vengo al PSG”: Milan, clamorosa confessione

Ibrahimovic, come scritto nel suo libro ‘Adrenalia’, si è offerto al PSG la scorsa estate come nuovo direttore sportivo del club parigino.

Dopo la sconfitta di domenica contro il Sassuolo, il Milan ha battuto nettamente ieri sera il Genoa 0-3 dell’ex Shevchenko. La gara del Marassi non è mai stata in bilico, visto la rete di Ibrahimovic su calcio da fermo già al 10′. I rossoneri hanno poi chiuso la disputa con la doppietta di Messias.

La squadra di Pioli sabato giocherà a San Siro contro la Salernitana ed ha l’occasione di sfruttare i due big tra Roma ed Inter e Napoli e Atalanta. Il Milan potrebbe trovarsi da solo in vetta alla classifica domenica sera. Il martedì successivo i rossoneri si giocheranno contro il Liverpool il passaggio turno.

Zlatan Ibrahimovic into his book ‘Adrenalina’: “Summer 2021. I offered myself to PSG as sporting director. I called Nasser and I proposed: ‘If I don't renew my contract with Milan, I'll come to PSG and I'll put your team back in order’. He laughed but he didn’t say no”. 🇸🇪🇫🇷 #PSG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 2, 2021