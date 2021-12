Kjaer va ko, ma il Milan ha pronto l’erede: ha giocato con Messi

L’infortunio di Simon Kjaer mette in difficoltà il Milan. I rossoneri cercano un nome per il mercato di gennaio.

Il Milan deve correre ai ripari sul mercato difensori. Lo stop accorso a Simon Kjaer sta facendo riflettere i rossoneri sulle prossime mosse in difesa. Accanto alla soluzione interna Gabbia, i rossoneri vogliono comunque provare a sondare il mercato alla ricerca di qualche profilo più idoneo.

Il profilo ricercato è quello di un difensore abbastanza esperto, ma non troppo costoso. E soprattutto in grado di essere chiamato in causa all’occorrenza. Nelle ultime ore era rimbalzato con insistenza il nome di Rugani. Il classe ’94 della Juventus sarebbe una buona opzione: costo non eccessivo e una discreta esperienza.

A pesare sono però le considerazioni sul suo rendimento, ma soprattutto la poca propensione di Rugani nell’andare via dalla Juve accettando lo stesso ruolo di comprimario al Milan.

Milan, col ko di Kjaer torna di moda Yerry Mina

Dalla Spagna lanciano un nuovo nome: Yerry Mina. In realtà si tratta di un vecchio pallino rossonero che, come rivela AS, è tornato di moda dopo l’infortunio di Kjaer. Il centrale colombiano dell’Everton sarebbe in rotta con Benitez e l’operazione non apparirebbe così difficile.

L’idea del Milan, vista la situazione, è quella ripetere la fortunata operazione Tomori. Prendere un calciatore con poco spazio in prestito con diritto di riscatto e, nel caso, procedere all’acquisto definitivo solo in caso di effettiva utilità.