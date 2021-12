“Ha cambiato agente perché…”: Juventus, futuro in bilico per l’attaccante

La Juventus guarda al futuro e intende rinnovare il contratto in scadenza di un giocatore in rosa. Che però sembra volersi guardare intorno.

Mentre attraversa la bufera, dopo un inizio di stagione che è stato a dir poco deludente, la Juventus cerca anche di programmare quello che sarà il futuro dal punto di vista tecnico. Il successo sulla Salernitana ha soltanto leggermente addolcito un momento amaro sia in campo che fuori, che i bianconeri devono provare a superare pianificando con attenzione le mosse future.

Tra queste tiene banco quella che riguarda il futuro di Federico Bernardeschi: arrivato a Vinovo nell’estate del 2017, costato la bellezza di 40 milioni, il 27enne esterno offensivo non ha mai davvero convinto in bianconero e oggi rappresenta un vero e proprio punto interrogativo nei piani del club.

Bernardeschi-Juventus, l’accordo sul rinnovo è lontano

Con il contratto in scadenza la prossima estate, Bernardeschi potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero a giugno e già da gennaio potrebbe accordarsi con i club che si sono messi sulle sue tracce. Motivo che ha spinto il club bianconero a intavolare una trattativa per un eventuale rinnovo che al momento sembra però in fase di stallo.

Secondo l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, infatti, la Juventus avrebbe offerto al giocatore un rinnovo triennale che prevede un taglio del 30% rispetto all’ingaggio attuale pari a 4,2 milioni di euro a stagione. Proposta che Bernardeschi avrebbe dimostrato di non gradire e che lo avrebbe spinto a cambiare agente con la convinzione di poter mantenere lo stipendio attuale.

Questione rinnovo Federico #Bernardeschi: come anticipato un mese la #Juventus aveva offerto all’esterno offensivo il rinnovo triennale con ingaggio decurtato del 30%. Opzione poco gradita al Berna che ha cambiato agente convinto di poter mantenere gli standard attuali (€4,2M) — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 2, 2021

Il Milan e molti altri club restano così alla finestra, in attesa di capire se ci saranno spazi di manovra per prelevare a zero il talento bianconero, mai davvero esploso sotto la Mole. A gennaio il momento della verità.