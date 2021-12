Milan, che tegola per Pioli: il big si opera domani, è ufficiale

Lanciato all’inseguimento del Napoli, dopo il 3-0 al Genoa il Milan deve fare i conti con l’infortunio occorso a un punto fermo di Pioli.

Il 15° turno di Serie A ha registrato il ritorno delle milanesi. Inter e Milan hanno saputo approfittare del mezzo passo falso del Napoli in casa del Sassuolo e hanno regolato senza troppi problemi rispettivamente Spezia e Genoa accorciando nuovamente in classifica sui campani.

Il Diavolo, in particolare, si trova a -1 dal 1° posto e torna a sognare: steso l’Atletico Madrid e tenuta in vita per gli ultimi 90 minuti la speranza di raggiungere gli ottavi di Champions League, i rossoneri erano crollati in casa contro il Sassuolo ma sono riusciti a ripartire. Contro il Genoa dell’ex Shevchenko sono arrivati i gol di Ibrahimovic e Messias (doppietta) ma anche una brutta notizia proprio in avvio di gara, quando Simon Kjaer ha dovuto lasciare il campo dopo essersi infortunato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, Kjaer domani si opera: rientro incerto

Il possente difensore danese, rinato insieme ai rossoneri fino a riportare il Diavolo tra le big d’Italia e centrare il 18° posto nell’ultimo Pallone d’Oro, ha destato da subito grande preoccupazione considerando il suo ruolo di perno inamovibile nello schieramento di Pioli. Che a lui non ha mai rinunciato alternando al suo fianco Tomori e Romagnoli.

E proprio pochi minuti fa è arrivato il comunicato del Milan sulle sue condizioni di salute: la risonanza effettuata ha evidenziato un danno ai legamenti che necessiterà di un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro di Kjaer. Intervento che verrà effettuato già nella giornata di domani.

Ancora nessuna certezza sui tempi di recupero per il gigante danese: molto dipenderà dalla gravità del danno, e anche se l’intervento non sarà invasivo come uno chirurgico il difensore potrebbe restare fuori per un periodo compreso dai 2 ai 6 mesi. Una brutta tegola per Pioli in un momento così delicato della stagione.