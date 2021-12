Milan, lo stop è più lungo del previsto: stagione finita

Il Milan ha perso il suo baluardo Simon Kjaer, per il difensore danese la stagione potrebbe essere finita.

Pioli ormai si è abituato a gestire le emergenze, ha affrontato tanti impegni dovendo far fronte agli infortuni ma stavolta la tegola è molto pesante.

Potrebbe essere finita la stagione di Simon Kjaer, le prime prognosi parlano di lesioni al legamento crociato e al collaterale anche se non c’è ancora completamente il quadro definito della situazione.

Il Milan ieri nel comunicato è stato abbastanza generico: “La risonanza e la valutazione specialistica alla quale è stato sottoposto Simon Kjaer hanno confermato la necessità di una artroscopia del ginocchio sinistro per riparare il danno ai legamenti”.

Kjaer potrebbe fermarsi sei mesi, il Milan cerca il sostituto

Per Simon Kjaer, quindi, la stagione potrebbe essere finita a Marassi, quando si è accasciato sul terreno di gioco dopo una corsa per recuperare su Cambiaso. Il difensore danese oggi sarà operato in artroscopia al ginocchio sinistro.

Il Milan seguirà attentamente il suo percorso di recupero, Kjaer è non solo il baluardo della difesa ma anche un uomo di grande personalità all’interno dello spogliatoio. A dicembre Pioli dovrà puntare sulla coppia Tomori-Romagnoli e affidarsi a Gabbia e all’adattamento di Kalulu al centro della difesa in caso di necessità.

A gennaio, però, il club rossonero vuole intervenire sul mercato e la coppia Maldini-Massara è già al lavoro per trovare la soluzione migliore. Secondo quanto racconta Sportmediaset, il sogno è Bremer del Torino ma è molto complicato che possa andare via a gennaio.

Milenkovic ha il contratto in scadenza nel 2023 e una clausola di 15 milioni di euro per lasciare Firenze, questa situazione alimenta le speranze del Milan.

Trovano spazio soprattutto le idee low-cost: Luiz Felipe che va in scadenza a giugno, un’altra idea potrebbe essere Caldara del Venezia. All’estero ci sono altre due idee: Badiashile del Monaco e Omeragic dello Zurigo.