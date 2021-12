Roma, guai in vista per Mourinho: infortunio al polpaccio per l’attaccante

Continua il momento no per la Roma di Mourinho. Dopo lo stop di Pellegrini e il Covid per Afena-Gyan, ecco il lungo stop per El Shaarawy.

Sembra non esserci pace per la Roma di Mourinho. Se in campo i giallorossi stanno offrendo un rendimento non esattamente in linea con le aspettative della vigilia, fuori dal campo la situazione è, se possibile, pure peggiore.

Giusto di pochi giorni fa la notizia della positività al Covid di Afena-Gyan. Una notizia che si aggiunge al ko per infortunio di Pellegrini e le squalifiche per Abraham e Karsdorp.

Insomma per Josè Mourinho, che già doveva fare i conti con altri infortunati di lungo corso, la situazione non è della migliori. A questi ko si è aggiunto anche quello di Stephan El Shaarawy.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

El Shaarawy inguaia la Roma: probabile rientro nel 2022

La partita contro il Bologna ha quindi portato, oltre a problemi di campo, anche l’ennesimo ko. L’attaccante classe ’92 è infatti uscito durante il match contro il felsinei, poco dopo l’inizio della ripresa, per un problema muscolare.

LEGGI ANCHE >>> Milan, che tegola per Pioli: il big si opera domani, è ufficiale

Già sulle prime c’erano state preoccupazioni. Timori confermati dagli esami medici che hanno evidenziato una lesione al polpaccio destro. Ancora nessuna previsione certa sui tempo di recupero, ma quasi certamente il suo rientro slitterà direttamente al 2022.