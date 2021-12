“Leonardo gli ha fatto un dispetto”: Donnarumma-Navas, che confessione

Jerome Rothen, ex calciatore sia del Monaco che del PSG, ha svelato un aneddoto sull’arrivo di Donnarumma sotto l’ombra della Torre Eiffel.

Il PSG nel turno infrasettimanale non è riuscito andare oltre il pareggio contro il Nizza. La gara del Parco dei Principi è terminata 0-0. Nonostante il pareggio, la squadra di Pochettino è saldamente in vetta alla classifica della Ligue 1 con dodici punti di vantaggio sul Marsiglia, che ha una partita in meno, secondo.

I parigini dovranno fare a meno di Neymar per circa due mesi dopo l’infortunio alla caviglia rimediato contro il Saint-Etienne. In casa PSG c’è sempre da risolvere ‘la questione portieri’, considerando l’alternanza tra Navas e Donnarumma. Il portiere italiano lunedì ha vinto il Premio Yashin, ma la sua titolarità è messa sempre in discussione.

Rothen: “Donnarumma è arrivato al PSG per colpa di una discussione tra Navas e Leonardo”

Jerome Rothen, ex calciatore sia del Monaco che del PSG, ha rilasciato alche dichiarazioni a ‘RMC’, dove ha detto la sua: “Leonardo quando è arrivato due anni ha parlato con alcuni giocatori, Navas e Cavani su tutti, che sono stati molto duri con lui. Pochettino non voleva Donnarumma“.

L’ex giocatore ha poi concluso il suo intervento: “Donnarumma è arrivato per fare un dispetto a Keylor Navas, che così avrebbe giocato di meno durante questa stagione”. Parole che certamente non placheranno le polemiche per questo continuo avvicendamento tra i due estremi difensori.