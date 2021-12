“Tranquilli, dirà addio al PSG: si chiude”: calciomercato, riscoppia il caso

“Mbappè andrà al Real Madrid”, il giornalista di As Tomas Roncero chiarisce ogni dubbio sul futuro del campione francese sempre più lontano dal Psg.

Ancelotti non si sbilancia ma già si gode il tridente del futuro con Mbappè-Benzema-Vinicius. Il campione del Psg va in scadenza a giugno, non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto e dal 1 gennaio potrà trattare legalmente con altri club per andar via a parametro zero.

“Il nono posto al Pallone d’Oro l’ha ferito, ha perso cinque posizioni rispetto a tre anni fa, quando fu protagonista al Mondiale vinto dalla Francia in Russia, e attribuisce questo destino al Psg che dal punto di vista sportivo non soddisfa le aspettative”, Roncero racconta quest’interessante retroscena.

L’idolo di Mbappè è Cristiano Ronaldo che, proprio durante la sua avventura al Real Madrid, è arrivato ai vertici dello star system.

Mbappè ha fatto filtrare un po’ dei suoi pensieri: “Il mio obiettivo ovviamente è vincere il Pallone d’Oro o anche più di uno ma c’è da fare un percorso per raggiungerlo”. Probabilmente nel suo cammino c’è il Real Madrid.

“Terzo in locandina al Psg”, Mbappè vuole rappresentare il grande progetto per il nuovo Bernabeu

Il Real Madrid si fa forte della volontà di Mbappè che è nota e incrollabile. Al Psg si sente il “terzo in locandina” dietro Messi e Neymar, al Real tutta la pianificazione sportiva e commerciale sta prevedendo un ruolo da protagonista.

Florentino Perez vuole che il Bernabeu messo a nuovo abbia tanto successo e Mbappè è il volto giusto per favorire l’immagine dello stadio del Real Madrid. In tutti i progetti che riguardano quest’aspetto, è previsto che Mbappè sia un’icona dei galacticos nel mondo.

Mbappè intanto continua ad illuminare la scena, tra Psg e Nazionale francese ha realizzato 16 gol e 16 assist. Florentino Perez vuole rendere di nuovo stellare il suo Real Madrid, Mbappè è fondamentale per realizzare questo desiderio.