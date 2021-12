Donnarumma, il premio non serve: ufficiale, ennesima bocciatura

Una brutta notizia per Gigio Donnarumma, che arriva dopo la vittoria degli scorsi giorni del premio Yashin.

Eh no, stavolta nemmeno il premio è riuscito a ridestare il momento di un Gigio Donnarumma ancora alla ricerca di sé stesso in quel di Parigi. Il portiere della nazionale italiana, infatti, non ha ancora conquistato quella titolarità necessaria ad assumere una dimensione ben chiara in un contesto ricco di campioni come quello parigino.

Anche lo stesso ex Milan ha manifestato, a più riprese negli scorsi mesi, un senso di inadeguatezza che inizialmente lo stesso Gigio ha provato a tenere nascosto, salvo poi ammettere di non vivere serenamente l’alternanza con il suo collega di pali.

Keylor Navas, infatti, ha rovinato i piani di Donnarumma, che evidentemente si aspettava di arriva al Paris Saint Germain e conquistare subito il posto da titolare. Cosi, però, non è stato, ed ancora adesso la situazione non è ancora ben definita. Nelle ultime ore è arrivata un’ulteriore notizia che non farà piacere a Gigio.

Donnarumma, il Yashin è già passato: ancora panchina

La vittoria del premio Yashin negli scorsi giorni è stato sicuramente un momento importante per Donnarumma, che ha potuto cosi valorizzare anche il suo percorso all’Europeo. La vittoria dell’Italia, d’altronde, è anche per larga parte merito suo.

Ma nelle ultime ore tutto questo è già finito nel passato, superato da una scelta di Pochettino che l’ha nuovamente deluso. Il match di stasera che vedrà il PSG affrontare il Lens, avrà come portiere titolare ancora Keylor Navas. Donnarumma, infatti, è stato nuovamente bocciato dal suo allenatore che l’ha relegato in panchina ancora una volta.