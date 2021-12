“Ha mimato il gesto…”: tegola Inter, piange in panchina

Attorno all’ora di gioco il trequartista dell’Inter Correa è uscito tra le lacrime per un infortunio muscolare. Si teme un brutto infortunio.

In una serata potenzialmente perfetta per l’Inter, che sta battendo a domicilio la Roma con un netto risultato, arriva una nota poco piacevole per Simone Inzaghi e per i tifosi nerazzurri. Il trequartista Joaquin Correa è infatti uscito attorno all’ora di gioco per infortunio dopo un’azione di gioco.

Durante un’azione offensiva da parte dell’Inter, in un tentativo di dribbling ai danni del difensore della Roma Smalling, il calciatore nerazzurro si è improvvisamente sentito tirare la coscia sinistra. Immediatamente il giocatore ha richiamato l’attenzione della panchina e ha richiesto con insistenza il cambio.

Simone Inzaghi, di fronte al chiaro gesto del suo giocatore, non ha potuto fare altro che chiamare il cambio. Al suo posto è entrato Alexis Sanchez.

Inter, Correa esce tra le lacrime

La gravità dell’infortunio si è immediatamente percepita. La panchina nerazzurra si è subito sincerata delle condizioni di Correa che, dal canto suo, ha mimato il gesto dello strappo. Il calciatore nerazzurro si è poi accasciato a terra in panchina ed è scoppiato in lacrime.

Il connazionale Lautaro Martinez è subito accorso a consolare Correa. Le prime notizie dalla panchina parlano di un risentimento al flessore della coscia sinistra, ma bisognerà valutare i tempi di recupero.