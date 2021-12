“Che non si lamenti…”: Florenzi gela Lautaro in diretta su Dazn

Florenzi, intervistato da DAZN al termine di Milan-Salernitana, si è lasciato andare ad una risposta polemica nei confronti di Lautaro.

Vittoria abbastanza facile per il Milan contro il fanalino di coda Salernitana. Con questi tre punti i rossoneri superano momentaneamente il Napoli in testa alla classifica, in attesa del match degli azzurri contro l’Atalanta.

Comprensibile l’umore altissimo in casa rossonera, con Florenzi che, intervistato da DAZN, per il consueto scambio di battute del post partita: “Dobbiamo continuare con questa cattiveria, quando siamo cattivi riusciamo a fare bene”.

Florenzi ha poi parlato del momentaneo primato: “La pressione dobbiamo mettercela addosso da soli. Quando giochiamo col pepe addosso siamo bravissimi e riusciamo a fare risultati importanti.”

Florenzi e la stoccata a Lautaro Martinez

Una stoccata poi a Lautaro Martinez che la scorsa settimana si era lamentato delle condizioni del terreno di gioco San Siro. “Che non si lamenti.” ha dichiarato Florenzi. “I migliori giocatori giocano in tutte le condizioni.”

Infine un pensiero per Kjaer: “L’ho sentito. Mi ha detto già che è già il giorno uno per recuperare. Tutti noi non vediamo l’ora che torni al più presto.”