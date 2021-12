“Ha preso una botta”: Pioli spiega il forfait, annuncio in diretta tv

Dopo aver battuto la Salernitana per 2-0, Pioli, a DAZN, ha svelato anche il motivo della sostituzione di Leao.

Il Milan ha battuto facilmente la Salernitana 2-0 grazie ai gol di Kessie e Saelemaekers. Al Meazza non c’è stata partita, visto che i rossoneri erano già sul doppio vantaggio al 18′. I rossoneri, in attesa di Napoli-Atalanta di questa sera, con questo successo sono ritornati primi in classifica.

Stefano Pioli ha commentato così il successo contro la Salernitana ai microfoni di ‘DAZN’: “Sono soddisfatto. E’ stata una bella vittoria, ma non era scontata. La squadra è stata matura, dando continuità alla vittoria contro il Genoa. Campionato? Mi aspettavo qualche squadra in più. Sembra che le prime quattro si siano staccate”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, Pioli: “Sostituzione di Leao? Ha preso una botta”

Il tecnico rossonero si poi soffermato su Leao: “Ha preso una botta, si era indurito un muscolo e non ho voluto rischiarlo. Nella posizione dove ha giocato oggi si trova a suo agio, deve giocare più alto per cercare di diventare ancora più pericoloso”. Pioli ha concluso il suo intervento, parlando della gara contro il Liverpool:

LEGGI ANCHE >>> Milan, concorrenza tedesca per l’attaccante: affare da 40 milioni

“Abbiamo già delle informazioni su di loro, visto che li abbiamo incontrati all’andata. In Champions bisogna essere qualitativi ed intensi. Loro hanno mille pregi. Cercheremo di fare il nostro meglio in un grandissimo ambiente. Sappiamo che concederemo qualcosa, ma siamo anche consapevoli che non sono impenetrabili in difesa“.