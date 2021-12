“Devi stare zitto…”: Allegri punisce Morata in diretta

Battibecco vistoso tra Massimiliano Allegri e Alvaro Morata a bordocampo nel corso di Juventus-Genoa: ecco cosa si sono detti.

Alvaro Morata fa fallo, riceve un cartellino giallo per reazione eccessivamente nervosa e Massimiliano Allegri decide immediatamente di sostituirlo con Moise Kean. Lo spagnolo non prende benissimo la scelta e, arrivato verso la panchina bianconera, le telecamere hanno pescato un vistoso battibecco tra allenatore e attaccante. Ecco cosa si sono detti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Allegri punisce Morata in diretta: “Devi stare zitto”

Non una bellissima uscita di scena per Alvaro Morata nel corso di Juventus-Genoa. I bianconeri erano in vantaggio di un gol al momento del suo cambio e pochi minuti dopo ha raddoppiato Paulo Dybala. La sfuriata di Allegri e Morata, sostituito con Moise Kean, non è sfuggita alle telecamere di ‘Dazn’.

LEGGI ANCHE >>> “Esonero imminente”: Serie A, può arrivare un nome top

Allegri esordisce urlando contro Morata dicendo: “Hai fatto un casino! Hai regalato un fallo, devi stare zitto, hai fatto un casino“. A queste dure parole, l’attaccante ha risposto, a sua volta urlando: “Ma cosa ho fatto, non ho detto niente“. Non un’uscita bellissima perciò quella del numero 9 bianconero che ha dimostrato tutto il suo nervosismo.