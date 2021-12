“Esonero imminente”: Serie A, può arrivare un nome top

La Sampdoria con D’Aversa non supera il suo momento di crisi: dopo il ko con la Lazio, l’esonero può essere imminente ed esce un nome top.

La Sampdoria ha perso questo pomeriggio in casa contro la Lazio. Un brutto ko con il risultato finale di 1-3: un solo gol per gli uomini di Roberto D’Aversa segnato da Gabbiadini e solo allo scadere del match. La crisi per i blucerchiati sembra essere più complicata del previsto da superare. Ora l’esonero del tecnico potrebbe essere imminente e la Sampdoria potrebbe avere già un nome top in mente.

Serie A, D’aversa rischia l’esonero: spunta il nome top per la Sampdoria

Secondo ‘Sky Sport’, l’esonero di Roberto D’Aversa ora potrebbe essere più imminente che mai. È a fortissimo rischio la sua permanenza sulla panchina dei blucerchiati e il presidente Ferrero potrebbe non resistere ancora alla tentazione di dare un punto di scolta alla propria squadra. Specialmente dopo l’ulteriore ko ricevuto oggi in casa contro la Lazio.

“Ore decisive, l’esonero è una serissima possibilità“, è stato dichiarato ai microfoni di ‘Sky Sport’. La Sampdoria, dopo due vittorie conquistate contro la Salernitana e contro il Verona, era già reduce da una brutta sconfitta subita dalla Fiorentina. Ora il club sogna un nome top per la panchina: Dejan Stankovic, attualmente sotto contratto con la Stella Rossa, sarebbe perciò stato già contattato.