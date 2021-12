Mourinho, ‘frecciata’ anche dal Venezia: la frase di Zanetti

Dopo la sconfitta del suo Venezia contro il Verona, Zanetti non ha voluto attaccare i calciatori a sua disposizione.

E’ stata una brutta giornata per il Venezia di Zanetti, visto la sconfitta nel derby contro il Verona per 3-4. I padroni di casa di casa vincevano 3-0 a fine primo tempo, ma nella ripresa la squadra di Tudor si è svegliata ed è riuscita a vincere nei minuti finali con il grandissimo gol di Simeone.

Paolo Zanetti ha commentato così la sconfitta ai microfoni di ‘DAZN’: “La partita di oggi è un boccone molto amaro. Si sono viste le nostre due facce: quella bellissima del primo tempo e quella della seconda frazione di gara”. Il tecnico ha poi continuato il suo intervento, specificando che non lavora come altri suoi colleghi:

Venezia, Zanetti: “Non do colpe alla rosa, come fanno altri miei colleghi”

“Di chi è la colpa di questa sconfitta? Non voglio dare responsabilità alla rosa, come fanno alcuni miei colleghi. Sono convinto che riusceremo a salvarci, giocando così”. Parole che potrebbero riferisi a Mourinho, visto l’attacco frontale che fece il portoghese verso alcuni giocatori della Roma dopo la sconfitta contro il Bodo.

Zanetti ha poi concluso il suo intervento: “Ho cercato in tutti i modi per evitare che succedesse quello che temevo, forse non siamo abituati ad avere il vantaggio di tre gol in Serie A. Si sono evidenziate l’inesperienza e la mancanza di personalita. Non parlo mai a caldo alla mia squadra, aspetto sempre il giorno dopo per analizzare il match.