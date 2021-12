Serie A, pomeriggio folle: 11 gol, rimonte e colpi di scena

Da pochi minuti sono terminate le gare delle 15.00, che hanno visto la vittoria del Verona sul Venezia e il pareggio tra Spezia e Sassuolo.

Il derby veneto si sblocca subito al 12′ con il tocco da due passi di Ceccaroni, su sponda di Henry. Il Verona non è entrato in campo e subisce la seconda rete dopo solo sette minuti: Johnsen scappa via e serve Crnigoj, che non sbaglia davanti a Montipò. La squadra di Tudor è sotto shock.

Rimonte di Verona e Sassuolo contro Venezia e Spezia, ma vince solo la squadra di Tudor

Al 28′ si addormentano Montipò e Dawidowicz e ne approfitta Henry, che sigla il terzo gol per i veneti. Il primo tempo termina con la sostituzione tra i gialloblù tra Casale e Magnani. La ripresa comincia con la gran parata di Romero su Caprari al 51′. Gli uomini di Tudor diminuiscono lo svantaggio un minuto dopo, su azione da corner, con l’autogol di Henry.

La gara cambia e il Verona preme tantissimo i padroni di casa. Al 63′ al Verona viene assegnato un rigore per un fallo di mano di Ceccaroni, che viene espulso perché è intervenuto sulla linea di porta per evitare il gol degli avversari. Sul dischetto si presenta Caprari: battuto Romero, che era riuscito ad intuire.

Dopo cinque minuti c’è il pareggio del Verona con Simone, che sfrutta al meglio un errore in fase d’impostazione del Venezia. Anche gli ospiti restano in dieci uomini, visto che Tudor ha già terminato gli slot e non può sostituire l’infortunato Dawidowicz.

All’85’ c’è il vantaggio del Verona con un grandissimo tiro dalla distanza ancora di Simeone. Grandissimo successo della squadra di Tudor. Nell’altra gara delle 15.00 c’è stata anche la rimonta del Sassuolo. Gli emiliani perdevano 0-2 contro lo Spezia, ma grazie alla doppietta di Raspadori sono riusciti a strappare un punto. Per i padroni di casa avevano segnato Manaj e Gyasi.

Classifica Serie A aggiornata

Milan 38, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34, Fiorentina 27, Roma 25, Juventus 24, Bologna 24, Verona 23, Lazio 22*, Empoli 20*, Sassuolo 20, Torino 18*, Udinese 16*, Sampdoria 15*, Venezia 15, Spezia 12, Genoa 10, Cagliari 8, Salernitana

*una partita in meno