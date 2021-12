Alle 20.45 spazio all’ultimo posticipo di questo lungo weekend di Serie A. Scendono in campo il Cagliari ed il Torino.

Sfida dall’importanza cruciale per due squadre che inseguono la permanenza in Serie A, e magari qualcosa di più in uno dei due casi. Torino e Cagliari hanno bisogno di punti, dare un segnale a tutto il campionato e smuovere una situazione di classifica che rischia di diventare complicata. Soprattutto i sardi, infatti, vivono un momento complesso, che necessita di sangue freddo.

E cosi stasera i punti in palio sono importanti, e possono sensibilmente cambiare gli equilibri di classifica. Due allenatori, Mazzarri e Juric, con idee di gioco molto chiare, e proprio per questo anche l’aspetto tattico avrà un suo peso specifico nel corso della partita.

Da capire, poi, se magari anche il fattore campo possa avere un ruolo decisivo nel corso del match. I tifosi sardi hanno sempre spinto la squadra in questa stagione, e stasera ci sarà bisogno del grande supporto per portare a casa il risultato.

Cagliari-Torino, le formazioni ufficiali