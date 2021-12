Alle 18.30 spazio al primo anticipo di questo monday night di Serie A. Scendono in campo l’Empoli e l’Udinese.

Sono ben due i match in programma questo lunedì di Serie A, con il campionato italiano che dunque si allunga oltre la domenica. E cosi in campo si scende già alle 18.30, il primo posticipo in programma per questo monday night.

Ad affrontarsi sono Empoli ed Udinese, due squadre divise da cinque punti in classifica e momenti decisamente diversi. La squadra toscana ha raccolto 4 punti nelle ultime due partita contro Fiorentina e Torino, due compagini assolutamente temibili per gli uomini di Andreazzoli. Cosi la squadra di casa stasera proverà a proseguire questa continuità di rendimento.

Di fronte troviamo l’Udinese, che non trova vittoria da ben tre partite, dove ha raccolto soltanto due punti. Insomma, per i ragazzi di Luca Gotti la classifica comincia a farsi pericolosa, e cosi si proverà a portare a casa finalmente quella vittoria necessaria per riscrivere le sorte dei friulani in questa fase finale del 2021.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Empoli-Udinese, le formazioni ufficiali

Empoli (4-3–1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Parisi; Haas, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Marchizza, Stulac, Romagnoli, Mancuso, Henderson, Di Francesco, La Mantia, Fiamozzi, Bandinelli, Luperto, Ismajili. Allenatore: Andreazzoli

LEGGI ANCHE >>> Tra il futuro e il caso plusvalenze: Milan, ecco la verità di Elliott

Udinese (4-4-2): Silvestri, Perez, De Maio, Samir, Udogie; Soppy, Arslan, Makengo, Deulofeu; Success, Beto. A disposizione: Padelli, Carnelos, Zeegelaar, Jajalo, Nuytinck, Pussetto, Samardzic, Nestorovski, Forestieri. Allenatore: Gotti