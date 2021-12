Salvezza Genoa, Shevchenko ha gelato i tifosi in diretta

Shevchenko parla ai tifosi del Genoa della situazione della squadra: anche nella sfida con la Juventus le tante assenze si sono fatte sentire.

Andriy Shevchenko è stato chiamato sulla panchina del Genoa in un momento ‘storico’ davvero molto difficile per il gruppo. La lista degli infortunati, infatti, sembra essere interminabile e tra questi ci sono nomi anche molto importanti, che pensano sulle prestazioni sottotono dell’intero gruppo. Mancano Criscito, Caicedo, Destro, Badelj, Cassata, Fares, Maksimovic, Rovella e Sturaro.

Shevchenko ha perciò parlato così, ai microfoni di ‘DAZN’, dopo Juventus-Genoa. La prerogativa principale al momento, per lui, è quella di recuperare i tanti assenti per provare a recuperare di rimando punti che possano assicurare alla squadra la salvezza in Serie A.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Genoa, Shevchenko parla della situazione infortuni

Shevchenko nella serata di ieri, subito dopo il fischio finale di Juventus-Genoa, è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ e ha parlato del momento che il club sta vivendo ormai da diverse settimane: “Abbiamo cercato di restare in partita fino all’ultimo la squadra ha messo tanto impegno ma è stato difficile. Per cambiare il modulo devo aspettare il ritorno di calciatori importanti. Dobbiamo continuare a credere nella salvezza. In questo momento giochiamo con il 3-5-2 perché abbiamo giocatori adatti a questo modulo e non recuperiamo nessuno per provare a cambiare“.

LEGGI ANCHE >>> De Zerbi è pronto a fare un bel dispetto a Gasperini

“Vedremo lunedì – ha proseguito Shevchenko – di capire se qualcuno degli infortuni rientrerà e poi inizieremo a preparare la partita di venerdì. Pandev lo stiamo gestendo nel modo che riteniamo più adatto: per il derby cercheremo di capire come sta. Sarà il mio primo derby di Genova, per ora ne ho solo sentito parlare come di una partita particolare, ma non l’ho ancora vissuta”.