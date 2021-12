Esonero e ribaltone: la big d’Europa ha scelto il sostituto

Il Lipsia ha esonerato Masch: al tecnico è costata cara la sconfitta di sabato con l’Union Berlino, per la successione Terzic e Schmidt

Ancora un cambio in Bundesliga. Questa volta, ad esonerare l’allenatore è stato il Lipsia. La formazione dei ‘tori rossi’ ha rimosso Jessie Marsch, che era subentrato in questa stagione a Julian Nagelsmann, andato al Bayern Monaco.

L’avvio non è stato però incoraggiante e a causa della sconfitta per 2-1 contro l’Union Berlino, il destino di Marsch è stato segnato.

Lipsia, cambio sulla panchina: esonerato Marsch, Schmidt e Terzic in lizza per la successione

Nella passata stagione, il Lipsia ha concluso il campionato al secondo posto, a tredici punti di ritardo dal Bayern Monaco. Il club, che in estate ha visto partire l’allenatore Julian Nagelsmann, pensava di poter proseguire la rincorsa ai bavaresi con Marsch ma l’avvio di stagione è stato deludente.

In estate sono andati via elementi come Upamecano, Sabitzer, Konaté e Sorloth ma sono arrivati Gvuardiol, Simakan, Henrichs, Moriba, Brobbey e André Silva.

Malgrado ciò la squadra non è mai decollata. Pure in Champions, è già eliminata da un girone comunque di ferro con Psg, Manchester City e Brugge. Nell’ultimo turno, domani pomeriggio alle 18.45 (contro la squadra di Guardiola) si tenterà quantomeno di guadagnare il terzo posto.

Per la successione, intanto, il giornalista Nicolò Schira ha fatto i nomi di Roger Schmidt, ora al Psv, e Edin Terzic, attualmente al Borussia Dortmund come direttore tecnico.

Il Lipsia occupa attualmente l’11esima posizione in campionato. Ben al di sotto delle aspettative. Il quarto posto è distante 7 sette lunghezze. La sconfitta di sabato con l’Union Berlino ha allontanato la squadra anche dalle posizioni che valgono l’Europa League (5 punti separano i ‘tori rossi’ dalla sesta posizione).