“Mancano 25 partite…”: Juve, Allegri fa tremare Ancelotti

Allegri potrebbe presto spodestare Ancelotti. La vittoria contro il Genoa da parte della Juventus segna un traguardo individuale significativo per l’allenatore.

Sebbene la stagione in corso della Juventus, in questa prima parte, non sia stata all’altezza delle aspettative, soprattutto col ritorno in panchina di Max Allegri, il cammino professionale del tecnico toscano è costellato da grandi risultati. Dove s’insinuano i dubbi, a tal proposito rispondono i numeri. La scienza esatta.

Juventus, Allegri pronto a “spodestare” Ancelotti

250 – Massimiliano Allegri ha vinto 250 gare da allenatore in Serie A (esattamente 150 con la Juventus), diventando solo il secondo tecnico a raggiungere questo traguardo nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/1995), dopo Carlo Ancelotti (275). Condottiero.#JuveGenoa pic.twitter.com/Dv9KWhpIOv — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) December 5, 2021

Il centro statistiche ‘OPTA’ ha diffuso un dato interessante sul proprio canale Twitter, ovvero Allegri è vicino a stabilire un record superando l’amatissimo Carlo Ancelotti. Nello specifico, il tecnico juventino ha vinto 250 gare in Serie A, di cui 150 alla guida dei bianconeri. Al momento è il secondo allenatore a raggiungere tale traguardo nell’era dei tre punti, ovvero dalla stagione 1994-95. Meglio di lui soltanto Re Carlo con 275 vittorie accumulate.

Questo primo traguardo per Allegri arriva nella serata giusta, ovvero quella durante la quale si è detto soddisfatto, in conferenza stampa, di quanto dimostrato in campo dal suo gruppo: “Abbiamo i gol nelle gambe e dopo questa sera possiamo solo migliorare il rapporto occasioni costruite-gol fatti. Un aspetto positivo è che i ragazzi hanno fatto una bella partita e divertente, non concedendo occasioni al Genoa. Ora c’è da chiudere il percorso in Champions e concentrarsi sul campionato”.