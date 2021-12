Pedri o Gavi? Macché, in Serie A c’è un Under 23 che vale 70 milioni

Il CIES Football Observatory ha pubblicato la classifica dei migliori giovani d’Europa: a centrocampo spunta una stella della Serie A.

Il calcio, per sua stessa natura, sarà sempre imprevedibile, anche se la tecnologia cerca sempre più di capirne i segreti. Lo stesso vale per le carriere dei calciatori: chi può dire quali saranno le stelle di domani? Un talento giovanissimo potrebbe non mantenere le attese – i casi di Adu, Balotelli e molti altri hanno fatto scuola – e al contrario un giocatore potrebbe maturare definitivamente molto tardi.

Quello che è certo, però, è che oltre al futuro esiste il “qui e ora”. Ed è in questo senso che il CIES Football Observatory, uno dei più rinomati centri di studio legati al calcio e al suo andamento economico, ha voluto stilare recentemente una classifica che elencava tutti i più costosi Under 23 impegnati nei cinque principali campionati UEFA.

Con risultati non molto sorprendenti: al primo posto negli attaccanti e in classifica generale ecco Haaland, Vinicius Jr. e Foden, valutati 150 milioni di euro e seguiti a 140 da Greenwood, Wirtz e Pedri. Primo italiano Gianluigi Donnarumma a 80 milioni, mentre tra le prime stelle della Serie A figurano a quota 70 Matthijs de Ligt della Juventus e un nome forse meno altisonante ma in costante ascesa: Eljif Elmas.

Serie A, Elmas tra i migliori Under 23 d’Europa

Il macedone classe 1999, che il Napoli ha acquistato per 16 milioni di euro dal Fenerbahce – dove si era messo in mostra dopo gli esordi in patria nel Rabotnicki – viene classificato al 2° posto assoluto nella categoria dei centrocampisti difensivi. Con lui Curtis Jones del Liverpool e Declan Rice del West Ham, davanti soltanto l’irraggiungibile Jude Bellingham, classe 2003 in forza al Borussia Dortmund e valutato ben 120 milioni.

Elmas precede nomi considerati dall’avvenire assicurato come Camavinga, Tonali e Tchouaméni. Una bella soddisfazione per il centrocampista macedone, che nella terza stagione in Serie A si sta confermando uno dei più giovani più forti e interessanti in circolazione. Non soltanto nel nostro campionato ma, appunto, anche in tutta Europa.