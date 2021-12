“Ha truccato le partite…”, clamoroso in Germania: indagine aperta sul big

Dopo il Klassiker andato in scena in Germania e le pesanti critiche di un giocatore del Dortmund la federcalcio tedesca apre un’indagine.

Sabato scorso gli occhi di milioni di appassionati di calcio erano rivolti alla Germania, dove andava in scena Der Klassiker, il “classico” del calcio tedesco tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund arrivato all’edizione numero 107 in Bundesliga. Chi si aspettava un grande match non è rimasto deluso, con i bavaresi che si sono imposti 3-2 sul campo dei rivali nel finale grazie a un calcio di rigore realizzato da Robert Lewandowski.

A tenere banco nei commenti del post-gara, tuttavia, sono state le numerose critiche nei confronti della direzione di gara dell’arbitro Felix Zwayer. Che non ha concesso un sospetto calcio di rigore al Borussia Dortmund e poi nel finale ha fischiato, dopo consulto con il VAR, quello decisivo per il Bayern Monaco per un tocco di mano di Hummels.

Germania, indagine su Bellingham dopo le dichiarazioni post-Klassiker

Il più critico nei confronti dell’arbitro berlinese è stato Jude Bellingham, centrocampista inglese classe 2003 in forza al Dortmund dal 2020. Che davanti ai microfono ha affermato “ci sono stati molti episodi discutibili durante la gara e quello non è mai rigore” aggiungendo poi “hanno affidato la direzione di una partita così importante a un arbitro che in passato ha truccato una gara, cosa vi aspettavate?”.

Bellingham si riferisce a un episodio del 2005 che vide Zwayer testimoniare nel processo contro Robert Hoyzer, direttore di gara accusato di aver truccato alcune partite. Quest’ultimo venne condannato al termine di un procedimento che costò anche a Zwayer una sospensione di 6 mesi per omessa denuncia.

Preso atto di queste dichiarazioni la DFB, la federcalcio tedesca, ha dichiarato di avere aperto un’indagine nei confronti di Bellingham giudicando evidentemente le sue accuse troppo gravi. L’inglese dovrà adesso presentare una dichiarazione scritta in modo formale. Quindi il massimo organismo che regola il calcio in Germania deciderà se prendere provvedimenti o meno nei suoi confronti.