“Spero ci dia tregua…”: Gasperini trema, ma non per i calciatori

Gasperini in conferenza stampa ha presentato la gara, decisiva per il passaggio agli ottavi di finale, contro il Villarreal.

Dopo la super vittoria contro il Napoli di sabato, l‘Atalanta affronterà il Villarreal domani sera al Gewiss Stadium. La squadra di Gasperini ha l’obbligo di vincere contro gli spagnoli per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions, visto che ha un punto di svantaggio in classifica.

Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani: “Abbiamo solo un risultato. La possibilità di qualificarci agli ottavi di Champions League per il terzo anno consecutivo ci dà tanta energia. Stiamo vivendo un ottimo momento, ma dobbiamo cercare di cancellare anche le vittorie e non solo le sconfitte”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Atalanta, Gasperini: “Rischio neve? Spero che ci dia tregua”

Il tecnico si è soffermato anche sul rischio neve: “Spero che ci dia tregua e che le previsioni non siano così pessimistiche. Spero che il tempo non vada ad influire sul risultato finale della partita. Infortunati? Abbiamo fuori solo Gosens, che speriamo di riaverlo tra di noi già a gennaio”.

LEGGI ANCHE >>> Il Milan annusa gli ottavi di Champions: l’annuncio fa esultare

Gasperini ha poi concluso il suo intervento: “Concorriamo per tutte le competizioni, ma non si può limitare ad una gara il valore di un’intera rosa. Domani dovremo essere bravi a sfruttare i nostri momenti positivi e cercare di impedire a loro di sfruttare le occasioni. Sarà un match spettacolare domani”.