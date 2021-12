Il Milan annusa gli ottavi di Champions: l’annuncio fa esultare

Giornata di vigilia per il Milan: i rossoneri sperano nella qualificazione agli ottavi, l’annuncio in conferenza fa già ‘esultare’ Pioli

Vigilia rovente per il Milan di Stefano Pioli. Dopo aver acciuffato nuovamente la vetta della Serie A, i rossoneri sperano di strappare anche un ticket per gli ottavi di Champions League. Farlo non sarà semplice: a San Siro, ci sarà da battere il Liverpool di Jurgen Klopp, nella speranza che tra Atletico e Porto vada tutto come previsto.

Tuttavia, un buon motivo per essere ottimisti, in casa Milan, c’è già. L’annuncio in conferenza stampa del tecnico dei Reds può rappresentare un buon punto di inizio. Soprattutto in una gara così importante per il futuro prossimo della formazione rossonera.

Milan, senti Klopp: “Noi già qualificati, a San Siro faremo turnover…”

“Dovremo fare turnover, anche a San Siro contro il Milan“: non usa mezzi termini Jurgen Klopp, che nella conferenza stampa di vigilia lancia l’allarme sul calendario fin troppo intasato. “Abbiamo 5 partite da dover disputare in 14 giorni… Se non lo faccio i medici del club mi massacrerebbero. Non posso dare ulteriori indizi di formazione, ma i miei ragazzi capiscono bene la situazione”.

Poi Klopp risponde sulle condizioni di Salah e sul suo possibile rinnovo con il Liverpool: “Sta bene, io pure. Tutti sappiamo quello che vogliamo, adesso c’è solo bisogno di tempo”. Infine un’ultima sulla gara contro il Milan: “Sceglieremo la miglior formazione possibile, considerati i vincoli di calendario”.