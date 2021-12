Juve, tra Morata e Allegri non è finita: lo spagnolo ancora ‘punzecchiato’

Intervenuto nel pre Champions il tecnico della Juve Massimiliano Allegri è nuovamente tornato a parlare di Alvaro Morata.

Nell’ultimo impegno di campionato contro la Salernitana l’attaccante spagnolo della Juve Alvaro Morata è stato protagonista di un battibecco con il tecnico bianconero Massimiliano Allegri e le cose non sembrano totalmente chiarite tra i due.

In vista dell’ultima giornata di Champions League contro il Malmoe il tecnico bianconero, oramai già qualificato, è tornato sulla vicenda lanciando una piccola frecciatina al centravanti iberico.

Juve, le parole di Allegri riguardo Morata

Il tecnico bianconero è intervenuto ai microfoni di Sky Sport ed ha commentato cosi la vicenda: “Morata deve stare sereno, l’altra sera ha fatto una bellissima partita e avesse segnato sarebbe stato da 8. I gol li farà, li ha sempre fatti. Bisogna rimanere sereni ed essere molto più lucidi. Non segna e si innervosisce, per un attaccante il gol è importante ma con Atalanta e Genoa ha fatto partite importanti tecnicamente. Deve stare calmo per non perdere lucidità”.

Già domani contro il Malmoe Morata ha una nuova chance per zittire i critici e far ricredere nuovamente i suoi tifosi.