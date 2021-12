Il Milan, la Champions e la provocazione che farà arrabbiare Ibrahimovic

Paolo Condò, durante un intervento a Sky Sport, si è soffermato sia sulla gara del Milan contro il Liverpool che su Ibrahimovic.

Dopo aver vinto sabato contro la Salernitana ed aver ritrovato la vetta solitaria della classifica, il Milan questa sera affronterà il Liverpool a San Siro. I rossoneri hanno un unico risultato per la sfida contro la squadra di Klopp: la vittoria. Il ‘Diavolo’ non è padrone del proprio destino, visto che deve sperare anche che il Porto non vinca contro l’Atletico Madrid.

Il Milan ha il vantaggio della differenza reti generale rispetto alla squadra di Simeone. A guidare l’attacco rossonero ci sarà quasi sicuramente Ibrahimovic. Lo svedese è stato risparmiato da Pioli sabato contro la Salernitana. Paolo Condò ha rilasciato queste dichiarazioni sull’attaccante nello studio Champions di ‘Sky Sport’:

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, Condò su Ibrahimovic: “Ha fatto meglio in campionato che non in Champions”

“Ibrahimovic, durante la sua carriera, ha fatto meglio il sabato e la domenica che non il martedì o il mercoledì. Con il Manchester United il giovedì riuscì a fare delle cose”. Dichiarazioni che sicuramente non faranno piacere allo svedese, visto la sua estrema sicurezza nei propri mezzi. Condò hai poi concluso il suo intervento:

LEGGI ANCHE >>> Milan, il City di Guardiola può portarti via un attaccante

“Il Milan in Champions è riuscito a sollevarsi. Se vince questa sera, come minimo va in Europa League. Sono sicuro che i ragazzi di Pioli faranno una grande partita ma non so se basterà per raggiungere la qualificazione, che sarebbe un’impresa speziale. A prescindere di come andrà a finire, non ci saranno rimpianti.