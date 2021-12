“Ho rifiutato il Real e Mourinho!”: la rivelazione dell’attaccante spiazza tutti

Diego Milito, ex attaccante dell’Inter, rivela ad As alcuni retroscena sull’Inter del Triplete e su Josè Mourinho.

Eroe della notte di Madrid che consegnò all’Inter la Champions League del Triplete, Diego Milito è rimasto nel cuore dei tifosi nerazzurri. I suoi gol nel 2010 furono fondamentali per Mourinho e per i nerazzurri per centrare lo storico traguardo.

Adesso, dopo oltre dieci anni da quella finale, Diego Milito, in una lunga intervista ad AS in occasione del match di Champions tra Inter e Real Madrid, rivela alcuni retroscena di quella stagione e della sua permanenza all’Inter. “Il Bernabeu è stato lo stadio dove ho realizzato il mio sogno.” ha dichiarato l’attaccante che però ha aggiunto. “Però ci ho anche perso una finale contro l’Espanyol”

Svela poi in retroscena sul suo mancato approdo al Real Madrid: “Sono stato vicino al Real due volte. La prima quando ancora giocavo nel Saragozza. Una seconda volta invece dopo il triplete, quando Mourinho andò ad allenare il Real. Ci fu una chiacchierata, ma non se ne fece nulla. Stavo troppo bene all’Inter e così dissi no a Mourinho.”

Milito suona la carica: “Inter, puoi battere il Real”

Il discorso poi si sposta sul match di Champions tra Inter e Real Madrid. Per Milito non ci sono dubbi: “Nel calcio devi sempre crederci. È una partita di livello top tra due grandi squadre. L’Inter può vincere al Bernabeu.”

“Chiaro che sarà difficile.” ha poi concluso. “Però credo che l’Inter può fare un grande match. I nerazzurri sono in un buon momento, Inzaghi è un buon allenatore e ci sono giocatori capaci di mettere in difficoltà il Real Madrid“.