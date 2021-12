Milan, non solo Donnarumma: nuovo sgarbo in arrivo dal PSG

Il laterale del Milan Theo Hernandez ha attirato molte pretendenti. Dal PSG però potrebbe arrivare un’offerta decisamente clamorosa.

Theo Hernandez è uno dei pezzi pregiati della rosa del Milan. Il laterale rossonero ha dimostrato sotto al gestione Pioli di avere qualità sia offensive che difensive. Punto fermo ormai dell’undici titolare del Milan Theo Hernandez ha già attirato diverse pretendenti.

L’intenzione del Milan naturalmente è quella di non privarsi di una delle sue colonne portanti, soprattutto in questo momento storico in cui i rossoneri stanno tornando nel calcio che conta. A scombinare i piani rossoneri potrebbe però mettersi il PSG.

Dopo Donnarumma, con i tifosi rossoneri anche scottati per l’addio del numero uno della nazionale italiana a parametro zero, anche Theo Hernandez rischia di prendere il volo Milano-Parigi. Stavolta almeno, a consolare almeno la dirigenza del Milan, potrebbero esserci un bel po’ di milioni.

Offerta ‘folle’ per Theo Hernandez, il Milan che fa?

Secondo quanto riporta El Nacional, il PSG è pronto a fare un’offerta decisamente importante per il laterale. Si parla di ben 60 milioni già messi da parte e pronti per strappare il laterale a Pioli.

Il Milan, dal canto suo, di fronte ad un’offerta del genere potrebbe seriamente vacillare. Il PSG d’altronde non ha certo problemi di liquidità e potrebbe addirittura investire tale cifra già a gennaio. La palla quindi potrebbe presto passare ai rossoneri: meglio 60 milioni cash o tenersi il cardine della formazione che tanto sta facendo bene in questo avvio di stagione?