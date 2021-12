“Perché così…”: Juve, il ‘battibecco’ che preoccupa Allegri

Botta e risposta tra Alessandro Del Piero e Fabio Capello a ‘Sky’: il tema è il gioco della Juve, che lascia ‘perplesso’ il tecnico.

Dopo la fine di tutti i big match di Champions League che sono stati giocati tra questo pomeriggio e questa sera, negli studi di ‘Sky Sport’, nomi importanti si sono ritrovati come di consueto a commentarne le prestazioni. Nel mirino del discorso di Fabio Capello e Alessandro Del Piero è così finita la Juventus, con un gioco che stenta a far decollare le gare disputate dai bianconeri. Capello allora ha invitato il suo ex giocatore a rispondere a una precisa domanda.

Champions, ‘battibecco’ tra Capello e Del Piero sul gioco della Juve

Come di consueto Fabio Capello e Alessandro Del Piero, insieme a Esteban Cambiasso e Paolo Condò e con la conduzione di Anna Billò, si sono ritrovati negli studi di ‘Sky Sport’ per commentare i match di Champions League. In particolare sulla Juventus, Fabio Capello ha rivolto una domanda ben precisa al suo ex giocatore: “Perché non pressano, non hanno ritmo, non giocano la palla veloce?“.

Del Piero ha perciò così risposto: “Penso perché il campionato italiano ci porta a questo tipo di ritmo, molto diverso da quello inglese che oggi prendiamo come riferimento per la qualità e la velocità della palla. Noi abbiamo ampiamente dato merito all’Atalanta come unica squadra paragonabile a quelle che giocano in Champions League“.