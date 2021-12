Dopo l’Atalanta, rinviato anche un altro italiano: il motivo preoccupa tutti

Arriva la decisione ufficiale, un’altra partita rinviata: Tottenham-Rennes non si giocherà, ecco il motivo che preoccupa tutti.

In Champions League, Atalanta-Villarreal è stata rinviata a causa della neve scesa in quantità abbondante sul Gewiss Stadium. Per quanto riguarda la Conference League, invece, c’è un’altra partita che è stata rinviata ma qui cambia la motivazione. Tra le fila del Tottenham, infatti, i troppi positivi al Covid-19 preoccupano molti e hanno reso impraticabile la possibilità di giocare il match previsto domani sera.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Conference League, rinviata Tottenham-Rennes: ecco il motivo che preoccupa

Il Tottenham ha registrato, con l’ultimo giro di tamponi effettuati, ben 13 positivi al Covid-19. Tra questi, ben 8 sono i giocatori positivi. Si è perciò creato un vero e proprio focolaio tra le fila della squadra londinese e la UEFA ha perciò deciso di rinviare il match previsto domani sera alle ore 21:00 contro il Rennes.

LEGGI ANCHE >>> Il Barcellona di nuovo nell’incubo: non capitava dal 2001

Il Tottenham, quindi, ha così comunicato tramite una nota ufficiale: “Possiamo confermare che la partita casalinga del Gruppo G di Uefa Conference League contro lo Stade Rennais non si svolgerà domani dopo una serie di casi positivi di Covid-19 nel Club. Le discussioni sono in corso con la Uefa. Forniremo un ulteriore aggiornamento su questo appuntamento a tempo debito. Inoltre, al Club è stato consigliato di chiudere l’area della prima squadra del suo Centro di allenamento. Nell’interesse della salute e della sicurezza dei giocatori e del personale“.