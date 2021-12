“Sta guadagnando…”: Donnarumma-Navas, ‘L’Equipe’ svela la novità

Al PSG prosegue il dualismo Donnarumma-Navas tra i pali. Il portiere italiano sembrerebbe però aver trovato il soprasso nelle gerarchie.

Uno dei motivi di polemica nei confronti di Pochettino e della sua gestione della rosa del PSG sono le gerarchie poco chiare. Naturalmente una rosa piena di talento come quella dei parigini prevede infinite possibilità di cambi. A molti tifosi e addetti ai lavori però non va giù la mancanza di gerarchie in un ruolo in particolare: il portiere.

Da inizio anno Keylor Navas, portiere che già lo scorso anno difendeva i pali del PSG, e Gianluigi Donnarumma, arrivato con grandi strombazzamenti quest’estate, si stanno alternando come titolari. Una mossa che, secondo molti, non garantisce quella continuità e serenità mentale di cui un portiere ha bisogno.

E infatti, al primo errore, chi si trova tra i pali subisce immediatamente il contraccolpo psicologico di essere paragonato all’alter-ego. Con il rischio che al minimo errore si possa perdere quella titolarità appena conquistata.

Donnarumma-Navas, quando la fine dell’alternanza?

Nei giorni scorsi sembrava che Navas fosse in vantaggio nelle gerarchie, complice qualche prestazione non proprio positiva di Donnarumma. Dopo la panchina in Ligue 1 con Lens, la prestazione di ieri in Champions potrebbe però aver ribaltato le gerarchie in favore dell’italiano.

Come riporta l’Equipe infatti i 90′ di ieri, uniti a qualche prestazione non troppo positivi di Navas nelle ultime uscite, avrebbero messo Donnarumma in una posizione di vantaggio nelle gerarchie. “Sta guadagnando terreno”, si afferma sul quotidiano francese, che ha definito “decisivo” l’apporto dell’italiano nell’ultima sfida. Se questa maggiore considerazione sarà preludio per la fine dell’alternanza tra i pali lo si potrà scoprire nelle prossime giornate.