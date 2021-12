“Rischia una lunga squalifica”: Inter, Inzaghi si dispera

L’Inter ha perso 2-0 contro il Real Madrid ieri sera, ma potrebbe perdere Barella per entrambe le gare degli ottavi.

L’Inter è uscita sconfitta dal del Bernabeu contro il Real Madrid. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno approcciato bene al match, ma poi si sono dovuti inchinare alla superiorità dei ‘Blancos’. I nerazzurri parteciperanno al sorteggio di Nyon del prossimo 13 dicembre in seconda fascia.

La squadra di Ancelotti si è portata a casa il match grazie ai gol segnati da Kroos e da Asensio. Tra i due gol c’è stata l’espulsione di Barella per un accenno di rissa con Militao. Dopo uno scontro con il calciatore del Real Madrid, il centrocampista nerazzurro ha rifilato un pugno alle gambe del suo avversario.

Inter, Barella rischia di saltare anche la gara di ritorno degli ottavi

L’arbitro Brych ha preso la decisione di espellere Barella dopo la chiamata del VAR. Il calciatore salterà sicuramente la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, ma la squalifica potrebbe essere anche di due giornate. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, è forte il rischio che il futuro capitano nerazzurro designato non sia disponibile neanche per il match di ritorno.

Proprio il pugno, che può essere catalogato nella condotta gravemente antisportiva, se scritto dal direttore di gara nel referto, potrebbe rappresentare il discriminante per una squalifica più gravosa ai danni di Barella. Il giocatore dell’Inter è stato molto criticato per la sua reazione dopo la spinta subita da Militao.