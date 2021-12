“Errore grave”: Inter, Inzaghi punta il dito contro un nerazzurro

Simone Inzaghi parla nel post partita di Real Madrid-Inter: c’è rammarico per il risultato e per l’espulsione di Barella.

Simone Inzaghi ha parlato della prestazione dei suoi nel post partita di Real Madrid-Inter. Per il mister nerazzurro c’è rammarico a causa del risultato registrato ma si è comunque dimostrato orgoglioso della prestazione dei suoi: “Molto rammarico per un primo tempo fatto bene e con personalità. Però torniamo a casa con la personalità con cui abbiamo giocato al Bernabeu“. Sul gesto di Barella, nota amara di questa serata, Inzaghi non ha alcun dubbio.

Champions League, parla Inzaghi: “Errore grave, ha sbagliato”

Simone Inzaghi, nel post partita ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha subito affrontato il tema dell’espulsione con cui è stato punito Nicolò Barella dopo il gesto commesso nei confronti di Militao: “Ha fatto un errore grave, ha sbagliato. Ma penso che l’abbia capito subito. Si è scusato immediatamente coi compagni e con lo staff“.

“C’è stato un gesto di reazione – ha continuato Inzaghi – seppur molto molto lieve. Barella ha sfiorato il polpaccio a Militao, però a norma di regolamento l’espulsione ci sta“. Il centrocampista ora salterà sicuramente l’andata degli ottavi di Champions League con l’Inter. Il rischio è che possa dover scontare due giornate e che quindi possa saltare anche il match di ritorno.