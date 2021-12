“C’è un cattivo segno…”: Milan, Ibrahimovic finisce nel mirino

Dopo la prestazione di ieri contro il Liverpool, Ibrahimovic è stato criticato sia dai media che dai tifosi rossoneri.

Dopo la sconfitta interna di ieri sera contro il Liverpool, il Milan è uscito definitivamente dalle competizioni europee. Nonostante il gol iniziale di Tomori, i rossoneri sono caduti sotto i colpi di Salah ed Origi. La squadra di Pioli ha terminato il proprio girone all’ultimo posto con quattro punti totalizzati.

Per vincere contro il Liverpool, anche se con tante riserve, devi fare la gara perfetta ed il Milan non è riuscita a farla. In entrambi i gol subiti ci sono stati degli importanti da parte di Maignan e di Tomori, che hanno permesso ai ‘Reds’ di segnare. Tra i rossoneri più criticati c’è sicuramente Ibrahimovic.

Milan, Ibrahimovic ha deluso contro il Liverpool

Lo svedese è stato autore di una prestazione deludente contro il Liverpool. Tutti i quotidiani sportivi nelle propre pagelle hanno rifilato un ‘5’ ad Ibrahimovic. La ‘Gazzetta dello Sport’ commenta così la gara del centravanti: “C’è un cattivo segno nell’atteggiamento: applausi e poche urla”.

Ibrahimovic ha segnato 6 gol in 13 gare in questa prima parte della stagione, ma non è mai riuscito a realizzare una rete nelle gare di Champions League. Il Milan, adesso, sarà impegnato solo in campionato ed avrà bisogno della miglior condizione dello svedese per cercare di vincere il campionato.