“Klopp mi ha detto ‘cacchio’…”: Milan, Pioli ‘smentisce’ Florenzi

Pioli, nel post gara del match perso contro il Liverpool, ha parlato anche delle condizoni ‘precarie’ del campo di San Siro.

Dopo l’insuccesso contro il Liverpool di ieri sera, il Milan è stato eliminato dalla coppe europee. I rossoneri non disputeranno neanche il play-off di Europa League, a causa della sconfitta contro gli uomini di Klopp e della vittoria dell’Atletico Madrid sul Porto. Il team meneghino ha terminato la fase a gironi all’ultimo posto, con quattro punti totalizzati.

Il ‘Diavolo’ è anche passato in vantaggio con Tomori, ma grazie ad alcuni errori ha permesso al Liverpool di vincere il match con Salah ed Origi. Pioli ha commentato così la partita ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Dovevamo fare meglio sul primo goal subito. La distanza c’è con queste squadre che hanno vinto la Champions League”.

Milan, Pioli: “Il campo del Meazza non è adatto in questo momento”

Il tecnico si è soffermato anche sulle condizioni del terreno di gioco di San Siro: “Credetemi, il campo del Meazza non è adatto in questo momento. Anche Klopp mi ha detto ‘Cacchio, Anfield è un’altra cosa’. Ci credo. Il terreno era in queste condizioni per entrambe le squadre, ma il terreno non è buono”.

Pioli ha poi concluso il suo intervento: “Sapevamo delle difficoltà di questo girone. Rimpianti? Le due gare in casa contro Porto ed Atletico Madrid“. L’allenatore meneghino, con le dichiarazioni di ieri sul campo del Meazza, ha smentito quelle di Florenzi, che aveva risposto a Lautaro Martinez, ai microfoni di ‘DAZN’ dopo la vittoria di sabato contro la Salernitana: “I calciatori forti non devono lamentarsi delle condizioni del campo, ma giocare e basta”.