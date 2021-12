“Non deve accadere di nuovo…”: Milan, il rossonero si è sfogato

Attraverso i propri account social il difensore del Milan Tomori si è scusato con i tifosi per la sconfitta di Champions contro il Liverpool.

Brutta sconfitta per il Milan di Stefano Pioli che è caduto in casa contro il Liverpool ed è uscito dall’Europa, arrivando quarto in classifica nel girone. Il club rossonero è andato in vantaggio con Tomori, ma i Reds, nonostante una formazione nettamente rimaneggiata, ha reagito e ribaltato la gara. Con questo successo il Liverpool ha chiuso con ben 18 punti.

Il giovane difensore inglese ha iniziato bene la gara visto la rete del vantaggio firmata nel primo tempo, ma è crollata sotto i colpi dei giovanissimi avversari.

Milan, il post social di Tomori ‘fa rumore’

Attraverso il proprio profilo Instagram Tomori, una delle più belle rivelazioni della squadra rossonera in stagione, ha cosi commentato la sconfitta contro i Reds:

“Continuo ad essere frustrato con me stesso e la squadra per il match di ieri. Imparerò da quell’errore e lavorerò sodo per assicurarmi che non accada di nuovo. Allo stesso tempo sono molto orgoglioso di aver siglato il mio primo gol in Champions League e a San Siro per il Milan.