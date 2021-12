“Sta firmando per…”: Juve, addio definitivo all’allenatore

Accostato alla Juve nelle ultime settimane il tecnico del River Plate Marcelo Gallardo ha deciso di prolungare il suo contratto.

Marcelo Gallardo viene riconosciuto come uno dei tecnici più vincenti del Sud America. Recentemente ha vinto il campionato con il River Plate ed è stato accostato alla Juve per il futuro. Il nome di Gallardo veniva considerato molto ed era ritenuta un opzione a sorpresa per i bianconeri.

Nonostante gli ultimi rumors il tecnico ha deciso di prolungare il proprio contratto con il club campione d’Argentina, rispedendo al mittente tutti i rumors di calciomercato.

Non solo la Juve era su Gallardo

Come riporta il giornalista Nicolò Schira non solo la Juve era sulle tracce del talentuoso tecnico ed anzi Gallardo aveva negli ultimi giorni rifiutato un’offerta da parte della Nazionale uruguaiana.

In passato Gallardo era stato accostato ad altri club europei, ma alla fine ha optato per restare con il proprio club. Sulla panchina del River Plate Gallardo ha vinto ben 13 trofei, di cui un campionato e ben due Coppe Libertadores. Al momento il futuro di Gallardo è ancora argentino ed il suo approdo in Europa è rimandato.