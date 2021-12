“Abbattete il Colosseo…”: Milan e Inter, clamorosa provocazione

Il giornalista Vittorio Feltri commenta le indiscrezioni sul futuro dello Stadio San Siro, lanciando una provocazione sul Colosseo di Roma.

Da diverso tempo la funzionalità dello Stadio Meazza nel quartiere San Siro di Milano è oggetto di discussione. Per i tifosi e gli appassionati del calcio si tratta di un monumento vero e proprio, ragion per cui, qualora si dovesse pensare a una nuova casa per Milan e/o Inter, il desiderio è che resti la stessa di sempre magari rivisitata e adattata alle esigenze contemporanee.

Stadio San Siro, la provocazione di Feltri: “Abbattete il Colosseo”

Con il suo solito stile pungente e sarcastico, il giornalista Vittorio Feltri, direttore di ‘Libero’, ha parlato della situazione dell’impianto a ‘Rete 4’, durante la trasmissione ‘Fuori dal coro’: “Vogliono abbattere lo stadio San Siro perché lo considerano vecchio e obsoleto, ma ci rendiamo conto che è perfettamente funzionante? Da dove nasce questa necessità? Davvero non lo capisco”.

Il giornalista incalza la mano paragonando lo Stadio Meazza al Colosseo di Roma: “Costa 50 milioni demolirlo, è assurdo. Una città come Milano può avere più strutture importanti. Che poi, San Siro vecchio, allora abbattete il Colosseo di Roma che rompe i co***oni da 2000 anni. A Milano pensassero ad altre questioni. Io ad esempio non vedo vigili urbani per strada e nemmeno netturbini: dove sono?”.