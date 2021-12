Juventus, il litigio che favorisce Allegri: fari puntati in Premier

Juventus ed Inter sono pronte a darsi battaglia anche sul mercato. Allegri pronto ad approfittare del litigio Digne-Benitez.

Il calciomercato invernale sta per entrare nel vivo. Dopo il successo di ieri, la Juventus di Massimiliano Allegri ha ipotecato il primo posto nel girone di Champions League ed ora può concentrarsi di nuovo sul campionato. Per risollevare la china in Serie A, però, servono nuovi innesti da inserire subito in rosa. Uno di questi potrebbe arrivare dalla Premier League, ma prima c’è da battere la concorrenza dell’Inter di Simone Inzaghi.

Calciomercato Juventus, duello con l’Inter per Digne

Prima di pensare al prossimo turno della competizione europea, infatti, Inter e Juve pensano al mercato in entrata. L’occasione è ghiotta visti gli ultimi episodi. Rafa Benitez e Lucas Digne, come riferisce ‘The Athletic’, sono stati protagonisti di una accesa discussione che sarebbe sfociata in un vero e proprio litigio.

L’esterno francese è considerato ora un separato in casa. Una condizione, la sua, che potrebbe far gola ai nerazzurri ed ai bianconeri. L’ex Roma conosce bene la Serie A e rappresenterebbe un nome sicuro, pronto sin da subito. Per Allegri sarebbe la giusta alternativa ad Alex Sandro; per Inzaghi, invece, in vista della cessione di Ivan Perisic a parametro zero a fine stagione, un valido calciatore da inserire nelle gerarchie sulle fasce.