Il Milan sceglie la linea verde: è un giovane il sostituto di Kjaer

Il Milan a gennaio si muoverà sul mercato, si cercano innesti sia nel reparto offensivo che in quello difensivo che sarà orfano di Kjaer fino a fine stagione.

Sono rimasti soltanto il campionato e la Coppa Italia al Milan che, con la sconfitta contro il Liverpool, ha detto addio alla Champions League. I rossoneri hanno chiuso il girone al quarto posto, quindi, nel 2022 non ci sarà neanche un nuovo percorso in Europa League.

Nonostante ciò, il Milan interverrà sul mercato a gennaio per blindare la qualificazione alla prossima Champions League e giocarsi le sue chances in chiave scudetto con concorrenti che probabilmente avranno la “distrazione” delle coppe europee.

L’infortunio di Kjaer determina un’emergenza nella zona centrale della difesa. Il primo passo riguarda la strategia interna, il Milan sta lavorando per rinnovare il contratto a Romagnoli. Se dovesse raggiungersi l’accordo, è probabile che il Milan sul mercato adotterà la linea verde, cioè cercherà un giovane.

Badiashile e Omeragic i nomi più caldi per il mercato del Milan

Per la difesa del Milan si è parlato di Luiz Felipe della Lazio e Milenkovic della Fiorentina, due giocatori che per le questioni contrattuali non sono irraggiungibili.

Non arrivano notizie su manovre rossonere per uno di questi profili, l’opzione più calda è la linea verde, un giovane da affiancare a Romagnoli (soprattutto se rinnoverà il contratto) e Tomori.

Il Milan ha dimostrato di avere un’ottima rete di scouting pescando giocatori molto validi in giro per il mondo. Moncada e i suoi collaboratori sono già al lavoro. Il nome più gradito è Badiashile del Monaco, centrale classe ‘2001 che vanta 103 presenze con il club monegasco, di cui 10 tra Champions ed Europa League.

Un’alternativa è Omeragic dello Zurigo, difensore centrale classe ‘2002 che milita anche nella Nazionale Under 21 svizzera ma vanta anche quattro presenze in quella maggiore, ai tempi di Petkovic.