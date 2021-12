Sta per iniziare Lazio-Galatasaray, match dell’ultimo turno della fase a gironi di Europa League. Si parte alle 21 all’Olimpico.

Tutto pronto per Lazio-Galatasaray, sfida di Europa League che andrà in scena alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. La formazione di Maurizio Sarri ospita i turchi di Terim, decisi a confermare il primo posto nel girone. I biancocelesti, però, sono pronti a fare la partita ed a vendere cara la pelle per conquistare immediatamente gli Ottavi di Europa League. Nella sfida d’andata, all’esordio europeo, fu l’errore di Strakosha a costare caro ai biancocelesti, sconfitti per 1-0 a Istanbul. I precedenti casalinghi, però, sono a favore della Lazio: vittoria nei gironi di Champions League nel 2001/02 e nei sedicesimi di finale di Europa League nel 2015/16. Ad arbitrare il match sarà lo spagnolo Del Cerro Grande.

Lazio-Galatasaray, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Reina, Furlanetto, Radu, Patric, Lazzari, Akpa Akpro, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Raul Moro, Felipe Anderson, Muriqi.

GALATASARAY (4-3-3) – Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Morutan, Antalyali, Kutlu; Feghouli, Diagne, Kerem. All. Terim. A disposizione: Cipe, Luyindama, Ozturk, Bayram, Elmas, Babacan, Babel, Yilmaz, Kilinc, Mohamed, Dervisoglu.