“Vogliono Balotelli…”: il club insiste per il ritorno a sorpresa

Balotelli potrebbe tornare a giocare in Premier League: può infatti lasciare la Turchia, dal momento che il ricco club inglese lo vorrebbe con sé.

Mario Balotelli, attuale attaccante dell’Adana Demirspor, squadra turca allenata da Vincenzo Montella, potrebbe lasciare il club. Il suo contratto è in scadenza nel 2024, ma su di lui ci sarebbe l’interesse del ricchissimo club inglese: il Newcastle United, infatti, potrebbe far tornare l’ex Inter e Milan in Premier League. La società, quindi, vorrebbe approfittare delle prossime sessioni di calciomercato per dare un valore aggiunto alla sua rosa con il profilo dell’italiano.

Calciomercato, Balotelli potrebbe tornare in Premier League

Mario Balotelli ha più volte dichiarato di trovarsi bene in Turchia e all’Adana Demirspor, di aver ritrovato serenità e una condizione fisica migliore. Il sogno dell’attaccante sarebbe perciò quello di tornare a giocare per la Nazionale Italiana in vista delle qualificazioni ai Mondiali. Oltre a ciò, però, nelle ultime ore, si starebbe facendo sempre più ‘insistente’ l’interesse del Newcastle United sul suo profilo.

In 16 partite, Balotelli ha segnato 6 gol e ha realizzato per i suoi compagni 4 assist, contribuendo a far risalire la squadra in decima posizione in classifica della Super Lig turca. Per questi motivi, il Newcastle vorrebbe renderlo parte del proprio ambizioso progetto da realizzare in Premier League (dove Balotelli già in passato ha giocato vestendo le maglie del Manchester City e del Liverpool). Secondo quanto riferito da ‘Star.com.tr’, infatti, l’insistenza del club inglese sull’attaccante italiano è continua e cresce giorno dopo giorno.