“Non andare alla Juve”: Vlahovic, il consiglio è arrivato in diretta

Cassano, Vieri ed Adani hanno espresso il loro pensiero sulla possibilità di vedere Vlahovic con la maglia della Juventus.

Dopo il passaggio agli ottavi di finale di Champions da prima nel proprio girone, la Juventus domani, ore 18.00, affronterà il Venezia in trasferta. I bianconeri hanno l’obbligo di vincere per dare sia continuità alle vittorie contro Salernitana e Genoa che per cercare di non perdere ulteriore terreno dalla zona Champions.

In questo scorcio di stagione la Juventus ha mostrato tante carenze strutturali: da un play davanti alla difesa ad un attaccante con l’istinto da killer. I dirigenti juventini stanno cercando di correre ai ripari tra il prossimo mercato di gennaio e quello dell’estate prossima. Tra gli obiettivi bianconeri c’è sicuramente Vlahovic.

Cassano, Adani e Vieri su Vlahovic alla Juventus: “Deve andare al Manchester City”

L’attaccante serbo è il primissimo obiettivo della Juventus per rinforzare il reparto offensivo. Cassano, ospite alla ‘Bobo Tv’ su ‘Twitch’ si è espresso su questa ipotesi di vedere Vlahovic in maglia bianconera: “Deve andare a giocare al Manchester City. Con Guardiola diventerebbe come Haaland”.

Anche Bobo Vieri e Daniele Adani si sono espressi: “Vlahovic? Non andare alla Juventus, ma all’estero. Deve andare in una delle prime quattro squadre al mondo “. L’ex difensore, ed ora opinionista della RAI ha poi continuato: “Perché non andare al Tottenham di Conte? Antonio farebbe crescere Vlahovic, così come ha fatto con Lukaku“.