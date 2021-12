“Un peccato che la Juve…”: l’ultima provocazione di Moratti

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato della Juventus nel merito del sorteggio di Champions League che toccherà lunedì per decretare gli ottavi.

Juventus e Inter sono le uniche due squadre italiane a rappresentare il paese agli ottavi di finale di Champions League. Un cammino non troppo soddisfacente per i club di Serie A, se si considera che Milan e Atalanta sono state eliminate durante l’ultima giornata della fase a gironi.

Champions League, la provocazione di Moratti: “Peccato che l’Inter non potrà sfidare la Juventus”

I bianconeri saranno testa di serie ai sorteggi del prossimo lunedì, mentre l’Inter si è qualificata come seconda al girone D. Della fortuna che assegnerà l’avversaria alle due italiane ha parlato Massimo Moratti, ex presidente dei nerazzurri, in occasione della presentazione del libro su Peppino Prisco. Di seguito le sue considerazioni alla stampa presente: “Non so quale avversario dire per l’Inter, magari Lille o Ajax. Peccato che con la Juve non possiamo giocare perché sarebbe stata la più facile forse“.

Una provocazione quella lanciata dall’imprenditore italiano, considerata la stagione di alti e bassi che stanno vivendo i bianconeri sopratutto in campionato. C’è comunque da dire che le altre possibili avversarie dell’Inter comunque risultano effettivamente essere più in forma dei ragazzi di Allegri e infatti si tratta di Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United, Ajax e Lille, tra le quali quest’ultima pare essere la meno temibile per i nerazzurri.