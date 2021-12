“Ha fatto tardi, lo lascio fuori”: Juventus, svelata la punizione in diretta

Nuova defezione a centrocampo per la Juventus: l’annuncio di Allegri in conferenza stampa prima della sfida col Venezia

Emergenza a centrocampo per la Juventus in vista della partita di domani contro il Venezia. Alle assenze ormai ‘storiche’ di Ramsey e McKennie si è aggiunta a sorpresa un’altra defezione annunciata in conferenza stampa da Massimiliano Allegri: quella di Arthur. Per quale motivo il centrocampista brasiliano salterà la prossima di campionato? Per punizione. Ha fatto tardi all’ultimo allenamento e per questo motivo non sarà convocato. Non per problemi fisici, dunque, ma per un errore disciplinare che l’allenatore della Juventus non intende sottovalutare. Un modo per tenere sempre alta la concentrazione dello spogliatoio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, le parole di Allegri

L’allenatore, nel dettaglio, ha spiegato: “Arthur è arrivato in ritardo all’allenamento. Farlo il giorno prima della partita non è giusto. Per questo non sarà convocato, ma da martedì tornerà a essere con la squadra”. Punizione immediata ma poi subito ‘perdono’ e testa alle prossime sfide. Intanto, contro il Venezia, per la diciassettesima giornata di campionato, Allegri sarà ancora una volta costretto a scelte obbligate in mediana.

LEGGI ANCHE >>> “Gli hanno svaligiato casa”: Atalanta, terribile scoperta dopo il Villarreal

Ma la decisione su Arthur è un chiaro messaggio rivolto agli altri: esistono delle regole che vanno rispettate e non esistono intoccabili. Allegri ha anche annunciato la presenza per domani di Dybala e sulla sfida ha messo in guardia i suoi: “Sarà una partita complicata, il Venezia in casa ha segnato molto, giocherà spensierata ed è reduce da una sconfitta” il monito di Allegri.