“Saranno chiusi…”: la dura decisione con il calcio in Cina

Il Covid continua a far paura alla Cina, che ha deciso di chiudere gli stadi al publico al fine di provare a ridurre al massimo i contagi.

Nei giorni scorsi era stata la Baviera a chiudere i propri stadi, preoccupata dall’aumento esponenziale dei casi positivi al Covid. Lo stesso provvedimento, ora, verrà adottato dalla Cina che tra meno di due mesi ospiterà la nuova edizione dei Giochi olimpici invernali. La Chinese Super League, infatti, ha deciso di far giocare le prossime partite di campionato a porte chiuse con l’obiettivo di provare a ridurre al massimo le possibilità che il virus si diffonda.

Cina, stadi chiusi al pubblico per fermare il Covid

Una decisione presa dall’organismo che gestisce il calcio a livello nazionale “in considerazione dell’attuale situazione di prevenzione e controllo del Covid-19, al fine di tutelare la salute dei cittadini”. Di settimana in settimana la Federcalcio locale effettuerà dei summit con le autorità sanitarie cinesi, in modo tale da fare il punto della situazione e valutare la riapertura degli stadi “a seconda della situazione epidemica”.

Le gare del torneo (16 le squadre iscritte) si disputeranno a Dalian e Suzhou vicino a Shanghai. Le Olimpiadi, in programma a Pechino, scatteranno il 4 febbraio per concludersi poi il 20 dello stesso mese. Gli organizzatori, di recente, hanno inviato agli atleti e agli addetti ai lavori una prima guida contenente tutte le misure da rispettare con la speranza di non ritrovarsi a gestire poi nuovi focolai. “Vogliamo che tutti ai Giochi siano al sicuro” le parole del direttore esecutivo dei Giochi olimpici del Cio Christophe Dubi. Il Covid, come detto, continua a far paura.