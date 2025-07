Napoli, di nuovo tu: il nuovo nome per l’esterno è un vecchio pallino

Il club azzurro continua la ricerca dell’estero giusto per la prossima stagione: il nome nuovo è anche un vecchio profilo già sondato

Noa Lang è ad un passo dalla firma che avverrà probabilmente dopo il superamento delle visite mediche in programma lunedì. L’esterno olandese è il rinforzo per le corsie laterali ma non sarà il solo. Se Politano e David Neres sono blindati ed intoccabili, sarà rivista completamente la fascia sinistra.

E così l’olandese in arrivo dal PSV Eindhoven non sarà l’unico colpo per quanto riguarda quella porzione di campo. Non è un mistero che Dan Ndoye era un pallino di grande attualità, seguito a più riprese e per lunghe settimane dal Napoli. La pista è ancora viva, sia chiaro, ma al momento non è certo la principale.

Il motivo è dato dal Bologna che valuta ben 50 milioni il cursore di fascia svizzero, una cifra considerata eccessiva dai partenopei che hanno provato quasi in ogni modo ad abbassare la cifra da sborsare, inserendo anche Zanoli come contropartita. E così, giocoforza, il Napoli sta scandagliando anche altre piste.

Napoli, volo a Manchester e ritorno: 50 milioni ed arriva al Maradona?

Il secondo esterno è infatti una priorità per Antonio Conte che vuole due calciatori per ogni ruolo di grande qualità. E così, se da un lato Ndoye resiste sempre, magari sperando in più miti pretese dei felsinei, dall’altro si lavora anche su altre piste, sia estere che straniere. Edon Zhegrova in uscita dal Lille è sempre un’opzione più che valida, considerato come il calciatore piaccia da diverse sessioni di mercato.

Ci sono diversi nomi sul taccuino della dirigenza partenopea e sono un po’ tutte vecchie conoscenze. In Italia, detto di Ndoye, ha ripreso vigore la pista che conduce a Mattia Zaccagni. Un profilo che già da diverse stagioni piace al Napoli ma sembra quasi impossibile una sua cessione, considerato come la Lazio non potrebbe rimpiazzarlo a causa del mercato bloccato.

Ecco perché si guarda all’estero con sempre più insistenza ed attenzione. Federico Chiesa è sempre un’opzione viva e mai dimenticata, considerato come l’esterno sia molto apprezzato da Antonio Conte. Ed il tecnico salentino sarebbe l’unico in grado di rivitalizzare il cursore dopo una stagione da dimenticare a Liverpool.

Il nome nuovo – ma anche “vecchio” – è quello di Alejandro Garnacho. Già, proprio l’argentino diventato una soap opera dal finale non lieto lo scorso gennaio. Il Manchester United, dopo averlo trattenuto quasi ad ogni costo lo scorso gennaio, l’ha ora messo in vendita: costa 50 milioni di euro una cifra elevata ma su cui gli azzurri possono lavorare. Ed allora la pista argentina torna strettamente d’attualità, considerato come gli azzurri abbiano già pronti 45 milioni per la prima offerta.