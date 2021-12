Roberto Mancini si è soffermato sui play-off di marzo per qualificarsi al Mondiale in un’intervista all’Equipe.

Il campionato italiano sta entrando nel vivo, ma il prossimo marzo ci sarà un impegno fondamentale per tutto il movimento del nostro paese: i play-off per qualificarsi al Mondiale dell’anno prossimo in Qatar. Gli azzurri affronteranno in semifinale la Macedonia del Nord ed una tra Portogallo e Turchia nell’eventuale finale del girone.

L’Italia non può permettersi di non partecipare ad un altro Mondiale. Roberto Mancini ha parlato di questa possibilità in un’intevista all”Equipe’: “Abbiamo avuto tante possibilità di qualificarci, solo che i dettagli ci sono girati contro mentre prima ci giravano a favore. Abbiamo dominato i due match contro la Svizzera, ma non ne abbiamo vinto neanche uno”.

Italia, Mancini: “Situazione complicata, ormai è successo”

Il CT ha proseguito il suo intervento: “Situazione complicata, ormai è successo. Dobbiamo rimboccarci le maniche e concentrarci sul futuro. Sappiamo di avere le qualità per riuscire a vincere e ci riusciremo. Attinenze con il 2018? Dissi ai ragazzi che ci sono momenti in cui le cose ti vanno male ed altri in cui ti vanno bene”:

Mancini ha poi concluso il suo intervento: “Dobbiamo vincere due gare per volare in Qatar, eppure siamo una squadra eccellente che ha vinto l’Europeo. Questo è l’esempio che nel calcio, anche se te lo meriti, puoi anche non riuscire a vincere. Meritavamo la qualificazione, ma ci ritroviamo in una situazione molto difficile. Però è nelle difficoltà che bisogna essere forti”.