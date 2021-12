“Era da espellere…”: Venezia-Juventus, l’ex arbitro Marelli è netto

Non sono mancate le polemiche in Venezia-Juventus: l’analista di DAZN Luca Marelli ammette che poteva esserci un’espulsione per i lagunari.

Si è concluso sul punteggio di 1-1 l’anticipo del 17° turno di campionato di Serie A tra Venezia e Juventus. Una gara condita da molte polemiche, da quelle degli abbonati DAZN su presunti servizi del provider a quelle relative al gol del vantaggio bianconero firmato da Morata con l’azione avviata da un sospetto tocco di mano di Bernardeschi.

A queste si sono aggiunte quelle bianconere quando, nel secondo tempo e con il punteggio in parità dopo l’1-1 firmato da Aramu, l’arbitro Valeri non ha espulso Ampadu già ammonito e protagonista di un altro fallo considerato da cartellino giallo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Venezia-Juventus, per Marelli Ampadu poteva essere espulso

Un intervento che a mezz’ora dal termine, se sanzionato, avrebbe lasciato il Venezia in 10 e certo facilitato la ricerca della vittoria da parte della Juventus. Immediatamente sostituito da Tessmann, il gallese ha lasciato il campo e subito sono scoppiate le polemiche sul mancato rosso.

LEGGI ANCHE>>>“Ma non era mano?”: Venezia-Juve, scoppia il caos al gol

L’ex arbitro e oggi esperto analista per DAZN Luca Marelli ha ammesso che il fallo avrebbe potuto essere sanzionato con il giallo, visto che il giocatore del Venezia con il suo intervento ha fermato una potenziale azione pericolosa. Parole che immediatamente hanno scatenato la rabbia dei tifosi bianconeri sui social, soprattutto dopo il fischio finale e l’ennesimo risultato negativo per la squadra di Allegri.